Governo de Pernambuco decreta luto oficial de sete dias pelo falecimento do Papa Francisco

Nesta segunda (21), a governadora Raquel Lyra decretou luto oficial de sete dias em todo o Estado pelo falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, aos 88 anos. O luto foi oficializado em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta segunda.





"Hoje é um dia muito triste para a comunidade católica e para todas as pessoas que acreditam no amor e na fraternidade como forças que movem nosso mundo. O falecimento do Papa Francisco nos deixa um vazio imenso. O mundo perde uma voz ativa na busca por igualdade social e na defesa dos diretos humanos. Certamente ele agora está nos braços do Pai, ao lado de nosso senhor Jesus Cristo", declarou a governadora.