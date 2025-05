Deputado Feitosa diz que ''Cardinot será melhor que Raquel e João Campos''

Parlamentar observa que os votos da direita estão entre as classes alta e média, e Cardinot atrai eleitores das classes C e D

/Reprodução

O deputado estadual Alberto Feitosa vem defendendo a candidatura do radialista Josley Cardinot pelo PL ao Governo do Estado, nas eleições do próximo ano. Segundo ele, o comunicador tem todas as condições de representar o bolsonarismo e a direita na disputa, com reais chances de chegar ao segundo turno. Na avaliação de Feitosa, Cardinot “será melhor governador do que Raquel Lyra e João Campos”.





O parlamentar do PL observa que os votos da direita estão entre as classes alta e a média e que com Cardinot há como atrair os eleitores das classes C e D.

“São as classes onde Cardinot é mais conhecido e onde temos maior dificuldade. É o nome neste momento que tem visibilidade, mas isso é uma decisão pessoal”, disse.





Alberto Feitosa contou que essa candidatura ao Governo de Pernambuco já foi tratada com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O deputado, inclusive, ainda acredita que Bolsonaro terá condições de disputar novamente o Palácio do Planalto, caso seja aprovado o projeto da anistia no Congresso Nacional. Porém, garantiu que, não havendo a anistia, o PL terá uma candidatura própria em 2026.