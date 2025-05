Ex-presidente da Beija-flor assume vaga de Chiquinho Brazão na Câmara

Ricardo Abrão (União Brasil-RJ)/foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O empresário e advogado Ricardo Abrão (União Brasil-RJ) tomou posse como deputado federal após a cassação do mandato de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ). A decisão foi oficializada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados nessa quinta-feira (24/4), com base na ausência prolongada de Brazão às sessões parlamentares.

Natural de Nilópolis (RJ), Ricardo é filho do ex-prefeito da cidade, Farid Abrão David, que presidiu a escola de samba Beija-Flor. Farid morreu em 2020, vítima da Covid-19. O novo deputado também já presidiu a escola, entre 2017 e 2021.

Ricardo Abrão tem ainda vínculos familiares com figuras conhecidas do cenário político e social do Rio. Ele é sobrinho de Anísio Abraão David, nome historicamente associado ao jogo do bicho e que já foi alvo de investigações da Polícia Federal, como nas operações Furacão 2 e Dedo de Deus.

