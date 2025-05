Estado contrata empréstimo de R$ 288 milhões

/Foto: Thiago Zion/Caixa

Enquanto aguarda a autorização da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para contratação de empréstimo no valor de R$ 1,5 bilhão, o governo de Pernambuco fechou, na última quinta-feira (24), um contrato de R$ 288 milhões com a Caixa Econômica Federal, na sede do banco, em Brasília. "Estive na Caixa Econômica Federal e assinei mais um financiamento para o estado, recursos que serão destinados a obras de infraestrutura.", afirmou a governadora Raquel Lyra (PSD).





O empréstimo com a Caixa é proveniente da linha de crédito Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). Sem detalhar, a Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag), informou que os recursos serão destinados à diversas áreas de infraestrutura e saneamento. "Os recursos do empréstimo serão utilizados em obras de infraestrutura viária, de encostas, em habitação, infraestrutura e equipagem de hospitais, obras de segurança hídrica e aquisição de equipamentos para a área de segurança", afirmou a pasta





A Finisa é um crédito especialmente voltado para captação de recursos com a finalidade de melhorias no saneamento, pavimentação, construção de hospitais e escolas, nos municípios e estados. "É papel da Instituição destinar esses recursos para investimentos em Pernambuco, à favor da sociedade.", afirmou o presidente da Caixa, Carlos Vieira. O montante contratado pelo governo corresponde à capacidade de pagamento do estado e pode ser parcelado em até 120 meses (5 anos).





ALEPE





O empréstimo no valor de R$ 1,5 bilhão que aguarda autorização da Alepe, segundo o governo do estado, também será designado para obras como estradas, segurança, educação e em equipamentos da área da saúde e nos setores hídrico, urbano e rural. “Esse recurso será transformado em benfeitoria para o nosso povo”, frisou a gestora.