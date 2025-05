''É importante compreender o lugar dos outros'', diz João Campos sobre queixa de Silvio Costa Filho

/Rafael Vieira/DP Foto

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), está entrando circuito para apaziguar a queixa feita pelo ministro Silvio Costa Filho sobre a invasão de aliados nas base do Republicanos. A gota d’água foi apoio do prefeito de Lajedo, Erivaldo Chagas, ao deputado federal Felipe Carreras (PSB). Silvio mandou o recado nas redes sociais, de que aliança partidária só decidirá em 2026. Nesta segunda-feira, Campos alertou a importância de respeitar os espaços políticos.





“O ministro Silvio Costa é um amigo, um aliado político que tenho uma estima muito grande. A gente sabe que, nesse momento de construção de candidaturas proporcionais, é natural ter enfrentamentos nas bases, nas cidades. É normal isso em certas circunstâncias gerar um acirramento na disputa do voto federa”, disse João Campos.

Porém, o socialista afirmou que “é importante compreender o lugar dos outros”. “O papel nosso, assim como do ministro é apaziguar, buscando consensos e priorizando as candidaturas do Republicanos, como do próprio Silvio, que é deputado, Carlos Costa, Augusto Coutinho, Ossésio e Fernando Monteiro. São quadros valorosos que contarão sempre com o nosso apoio”, garantiu o prefeito do Recife.





Andanças





Sobre a sua participação nos congressos estaduais do PSB, João Campos disse que faz parte do planejamento para fortalecer o partido, já que assumirá a presidência nacional em maio. “Enquanto prefeito, quanto mais força a gente tiver para poder representar, não só aqui, mas no Brasil, o partido da dimensão do PSB, a gente sabe que isso é bom para o Recife. Isso traz oportunidade de em qualquer parte do Brasil chegar e ser atendido. Ter a oportunidade de poder apresentar o partido e as pessoas saberem de onde eu saí, que é do Recife”, comentou.