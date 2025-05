Deputado propõe uso obrigatório das cores da bandeira no uniforme da Seleção

Nas redes sociais, Zé Trovão criticou a ideia do segundo uniforme vermelho e atribuiu a proposta a uma ''esquerda infiltrada no esporte''/foto: Reprodução/Câmara dos Deputados

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) apresentou um projeto de lei, nesta terça-feira (29/4), que propõe o uso obrigatório das cores oficiais da bandeira nacional nas identidades visuais, uniformes, materiais promocionais e institucionais.

O texto estabelece que todas as entidades públicas ou privadas que representem oficialmente o Brasil em eventos, competições, feiras, congressos ou quaisquer atividades de caráter nacional ou internacional sejam obrigadas a utilizar verde, amarelo, azul e branco.

"A Bandeira Nacional é o mais elevado símbolo de identidade de uma nação. Suas cores — verde, amarelo, azul e branco — representam não apenas aspectos históricos e culturais, mas também os valores e a unidade do povo brasileiro. No cenário atual, em que o Brasil participa ativamente de eventos e iniciativas em âmbito nacional e internacional, é fundamental que as organizações que representam o país carreguem consigo, de forma visível e respeitosa, essa simbologia", diz o projeto.

A proposta do deputado surge após a repercussão da ideia de colocar uma camisa vermelha como segundo uniforme da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada pelo site especializado Footy Headlines, famoso por publicar notícias sobre o vazamento de uniformes de times e seleções, mas ainda não foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Nas redes sociais, Zé Trovão criticou a ideia e atribuiu a proposta a uma "esquerda infiltrada no esporte". "Qual será o próximo passo? Patrocínio do MST? Hino nacional em gênero neutro, cantado pelo (sic) Pablo Vittar? É tanta bizarrice que nada mais surpreende", afirmou o parlamentar.

O projeto de lei sugere que o descumprimento do uso das cores da bandeira pode acarretar em advertência e notificação para adequação imediata; suspensão de repasses públicos vinculados à representação em caso de persistência e impedimento de representar oficialmente o país por até quatro anos.

O deputado justificou que além de "reforçar a coesão e o patriotismo, o projeto contribui para a valorização da imagem do Brasil no exterior, pois a presença constante das cores nacionais transmite uma mensagem clara de unidade, compromisso com os valores nacionais e respeito à nossa história".

