Como o MP normalizou os supersalários a promotores e procuradores

Somente em 2023, 90% dos promotores e procuradores receberam mais do que R$ 46,3 mil por mês/Crédito: Conselho Nacional do Ministério Público

Membros do Ministério Público em todo o país têm acumulado nos últimos anos vencimentos maiores do que os de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Somente em 2023, 90% dos promotores e procuradores receberam mais do que R$ 46,3 mil por mês, valor que representa o teto do funcionalismo no Brasil.





Dados da plataforma DadosJus, da Transparência Brasil, mostram que, no ano passado, membros do MP chegaram a ganhar mais de R$ 800 mil em um único mês e, em diversos MPs, houve centenas de pagamentos mensais acima de R$ 100 mil. Estudos acadêmicos analisados pelo Metrópoles mostram como foi criada a cultura de supersalários a membros do órgão em suas diferentes esferas.





Estudiosos avaliam que o CNMP tem sido capturado pelos interesses das associações que defendem mais pagamentos à carreira. Os estudos analisaram a composição do órgão, o perfil dos conselheiros e as decisões tomadas desde a sua criação, há 20 anos.