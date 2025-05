Com perda de 4 kg, Glauber Braga completa uma semana em greve de fome

Deputado do PSol começou ato na Câmara em 9 de abril, quando Conselho de Ética votou pela cassação do seu mandato

/Foto: Hugo Barreto/Metrópoles

O deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ) completa nesta quarta-feira (16/4) uma semana de greve de fome, acampado no Plenário 5 do corredor de comissões da Câmara dos Deputados. Abatido e com a saúde afetada, o parlamentar já perdeu quatro quilos desde que iniciou o movimento em 9 de abril, quando o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar votos pela cassação do seu mandato.

No plenário onde Glauber segue desde a votação, foi colocado um colchão para o deputado dormir. Apoiadores também levaram uma planta para o local. Na porta, a Polícia Legislativa da Câmara faz o revezamento de seguranças. O parlamentar usa o banheiro que fica ao lado do plenário e também tem tomado banho na Casa. Há uma semana, ele tem ingerido apenas soro, isotônico, água de coco e água mineral. Ele também realiza exames para monitorar o estado de saúde.





A denúncia contra Glauber

A denúncia que pode levar à perda do mandato do deputado teve como origem uma agressão contra um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL).

