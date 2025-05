Câmara de Camaragibe rejeita título de cidadão para Jair Bolsonaro

/Foto: Divulgação

Cecília Belo

A Câmara Municipal de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, rejeitou nesta terça-feira (22), o título de cidadão camaragibense ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal (PL). A votação foi marcada pela presença de manifestantes da esquerda, que protestaram com frases como “Sem anistia!”, em referência ao julgamento dos atos de 8 de janeiro, que tramita no Supremo Tribunal Federal; e da direita, favoráveis ao projeto.

O projeto, de autoria do vereador Ricardo Pedrosa (Republicanos), recebeu seis votos favoráveis e dois contrários, além de quatro abstenções. Ao todo, treze vereadores compõem a Câmara de Camaragibe. Como a câmara é composta por 13 vereadores, e o regimento exige a maioria qualificada de dois terços (nove votos), a proposta foi considerada rejeitada. O presidente da Casa, Paulo André (PSDB), só vota em caso de empate.

Para o presidente, o resultado negativo já era esperado, diante da pressão de setores da esquerda. "Conduziram alguns vereadores à abstenção e outros ao voto contrário. Uma parte preferiu não se posicionar, Como só tiveram seis favoráveis, a matéria foi prejudicada", explicou.

Segundo ele, pautas como essa prejudicam a imagem do Legislativo. "Não menosprezando a importância de quem recebe o título, mas quando a gente traz temas de polarização nacional para a realidade do município, a população acaba desacreditando da Casa.", afirmou. Ele ainda acrescentou que o ex-presidente "não fez mais do que a obrigação de qualquer ocupante de cargo público: destinar verbas para o estado e para o município".