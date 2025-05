Bolsonaro publica vídeo do momento em que é intimado em UTI

Vídeo foi publicado na rede social X/foto: Reprodução/X

O ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), divulgou, nesta quarta-feira (23/4), um vídeo de 11 minutos com o momento em que ele assina uma intimação do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro recebeu a visita de uma oficial de justiça na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital DF Star, onde está internado após ser operado para tratar de uma obstrução intestinal.

[SAIBAMAIS]

A gravação divulgada pelo ex-presidente tem mais de 11 minutos de duração. Durante a intimação, Bolsonaro faz uma série de questionamentos sobre ato dentro de uma unidade de saúde. “A senhora tem ciência que a senhora tá dentro de uma UTI. ?”, perguntou ele.

“O problema que eu tenho não é simulação. Eu levei uma facada há sete ano, tenho problema até hoje. Graças a Deus me salvei novamente. Se demorasse mais um pouquinho, eu teria morrido”, diz ele.

- A mando de Alexandre de Moraes (vídeo - 11 min), oficial de justiça adentra UTI para notificar Jair Bolsonaro.



- Peço divulgação / obrigado. pic.twitter.com/VtY0jptfKP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 23, 2025

Confira as informações completas no Metrópoles.