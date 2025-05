Bolsonaro posta foto no hospital e agradece apoio: ''Momento delicado''

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado em um hospital particular de Brasília após nova cirurgia no intestino

Ex-presidente Bolsonaro internado/Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu nas redes sociais que as primeiras 48 horas após a cirurgia são “fundamentais para avaliar nossa recuperação”. O ex-chefe do Palácio do Planalto agradeceu aos apoiadores e pediu que continuem rezando por ele.





Bolsonaro classificou o momento como “delicado” e disse compreender a decisão dos médicos e da primeira-dama Michelle Bolsonaro de restringir as visitas apenas a familiares durante a internação, em um hospital particular de Brasília.





“Agradeço, com muito carinho, aos amigos que estão respeitando esse momento delicado, compreendendo que, por orientação médica, apenas familiares e profissionais de saúde estão autorizados a acompanhar de perto. Isso é essencial para evitar conversas e estímulos que possam causar dilatação e até mesmo descolamento da parede abdominal — riscos que precisam ser evitados com máxima cautela frente ao enfrentado na sala de cirurgia”, escreveu o ex-titular do Planalto.