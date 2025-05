Em novo registro, Bolsonaro caminha em corredores de hospital junto a Michelle

O ex-presidente passou por uma cirurgia no domingo (13/4)/foto: Reprodução/Redes sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postou um vídeo, na tarde desta terça-feira (15/4), em que aparece caminhando nos corredores da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, ao lado da esposa Michelle Bolsonaro. O ex-presidente passou por uma cirurgia no domingo (13/4) e se recupera na unidade.

A opoeração foi para corrigir complicações abdominais. No vídeo, o ex-presidente é visto com uma cinta na região do abdômen e caminha sem muletas, mas com o braço direito apoiado em Michelle.

De acordo com boletim médico divulgado também nesta terça, o quadro de saúde de Bolsonaro mantém estabilidade clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências.

Confira as informações completas no Metrópoles.