Bolsonaro apresenta ''sinais efetivos de movimentação intestinal'', mas segue sem previsão de alta

Informações constam no boletim divulgado nesta terça-feira (22/4)

O boletim ainda informa que Bolsonaro segue com boa evolução clínica/foto: Reprodução/X

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após ter sido submetido a uma cirurgia no domingo (13/4) para tratar uma obstrução intestinal. De acordo com o último boletim divulgado nesta terça-feira (22/4), ele apresentou “sinais efetivos de movimentação intestinal”.

O boletim ainda informa que Bolsonaro segue com boa evolução clínica, mas continua em jejum oral e com “nutrição parenteral exclusiva”.

“[Bolsonaro] segue aumentado a intensidade da fisioterapia motora e medidas de reabilitação. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI”, informou o documento.

