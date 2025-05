AtlasIntel: Lula está à frente de Tarcísio e Michelle nas eleições de 2026

/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 28, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em cenários das eleições de 2026 com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como adversários.

O instituto AtlasIntel ouviu 5.419 pessoas a partir de um recrutamento digital aleatório entre os dias 20 e 24 de abril. A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%.

Em um cenário de primeiro turno com Tarcísio, Lula tem 42,8% das intenções de voto e o governador de São Paulo, 34,3%. Na sequência, aparecem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com 4,3%. O ex-ministro da Integração Nacional Ciro Gomes (PDT) e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), têm 2,7%, cada. Inelegível pela segunda vez após decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo deste domingo, 27, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) registra 2% na sondagem.

Os governadores do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Eduardo Leite (PSDB) e Romeu Zema (Novo), respectivamente, têm 1,6%, cada. A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), aparece com 0,1%, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), não pontuou. Os entrevistados que não souberam responder ou declararam voto em branco ou nulo somam 8%.

Já no cenário com Michelle e sem Tarcísio, Lula tem 43,3% das intenções de voto, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 31 3%. Na sequência, estão Caiado (5,5%), Ciro Gomes (3%), Romeu Zema (3%), Eduardo Leite (2,7%), Ratinho Júnior (2,6%), Pablo Marçal (1,7%), Simone Tebet (0,1%) e Marina Silva (0%). Os entrevistados que não souberam responder ou declararam voto em branco, ou nulo somam 6,9%.

Em um eventual segundo turno contra Tarcísio, Lula e o governador paulista possuem os mesmos 46,7%. Outros 6,6% não sabem em quem votariam ou declararam voto em branco ou nulo. No levantamento anterior da AtlasIntel, divulgada no dia 1.° de abril, o governador tinha 47% enquanto o presidnete, 46%.

Contra Michelle Bolsonaro, Lula tem 46,6% e a ex-primeira-dama, 46,1%. Como a margem de erro é de um ponto porcentual, os dois estão empatados. Os que não sabem em quem votariam ou declararam voto em branco, ou nulo somam 7,3%

Inelegível, Bolsonaro empata com Lula em reedição de 2022

A pesquisa AtlasIntel também apresentou um cenário com os candidatos que disputaram o primeiro turno da eleição presidencial de 2022. Derrotado por Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 45,1%, enquanto o petista registra 44,2% na sondagem. Os dois estão empatados na margem de erro.

Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pela reunião onde ele convocou embaixadores para divulgar informações falsas sobre o sistema eleitoral e por abuso de poder político nas comemorações do Bicentenário da Independência, em 2022.

Ciro Gomes tem 2,9% e Simone Tebet aparece com 2,1%. Outro candidato que disputou em 2022 é preferido por 1,3%. Brancos e nulos somam 1,6% e 2,8% não sabem ou não responderam.