Após acordo de Motta e Glauber Braga, líder do PL pede "o mesmo" para presos do 8/1

Sóstenes Cavalcante liderou a articulação junto a parlamentares para conseguir apoio para a anistia/Bruno Spada/Câmara

Por Wal Lima - O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), reagiu ao acordo dado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ), que estendeu o prazo de discussões voltadas ao processo de cassação do político por 60 dias na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) do parlamento.

Cavalcante postou em sua conta no X, dizendo que respeita o gesto de Motta com o deputado do PSol, que garante prazo e dignidade, e que tem “plena confiança de que o mesmo será feito com os patriotas presos injustamente”.

“Clezão morreu esperando justiça. Idosos seguem encarcerados, com saúde fragilizada e direitos ignorados. A urgência da anistia tem 264 assinaturas. Não é caso de 1 único deputado. É o grito da maioria e do povo”, escreveu Sóstenes.

Motta, por sua vez, já havia se pronunciado na plataforma indicando que a pauta da anistia será tratada em conjunto com o corpo de líderes partidários da Câmara, em reunião prevista para a próxima quinta-feira (24/4).

“Democracia é discutir com o Colégio de Líderes as pautas que devem avançar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando o que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira”, afirmou Motta.