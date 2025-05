Trump anuncia acordo comercial bilateral com o Reino Unido, o primeiro pós-tarifa

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirma que sempre agirá no interesse nacional e proporcionará segurança e renovação ao Reino Unido

Nesta quinta-feira (8), o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que será anunciado um novo acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido. “Um compromisso completo e abrangente, que irá consolidar a relação entre os dois países durante muitos anos. Muitos outros acordos, que estão em fases importantes de negociação, estão a vir", disse.

Este é o primeiro acordo comercial bilateral desde que Trump começou a aplicar tarifas aos parceiros comerciais de Washington.

Na véspera, o líder dos EUA já tinha avançado que iria anunciar um grande acordo comercial com um"país grande e muito respeitado, mas que não identificou.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, também adiantou nesta quinta-feira (8) que sempre agirá no interesse nacional e proporcionará segurança e renovação ao Reino Unido. "Estamos em negociações com os Estados Unidos há algum tempo e terão mais detalhes hoje, mas não se deixem enganar, pois agirei sempre no interesse nacional, pelos trabalhadores, empresas e famílias, para trazer segurança e renovação ao nosso país", garantiu Starmer.

Londres buscava firmar e assinar um acordo comercial com os EUA para mitigar o impacto das tarifas anunciadas no mês passado por Trump, que impôs uma taxa de 10% sobre todas as exportações britânicas e uma sobretaxa de 25% sobre o aço, o alumínio e os automóveis.

Um dos principais objetivos dos negociadores britânicos tem sido reduzir ou suspender o imposto de importação dos EUA sobre os automóveis e o aço do Reino Unido.

Segundo o Gabinete Nacional de Estatística, os EUA são o maior destino dos automóveis britânicos, representando mais de um quarto das exportações de automóveis do Reino Unido em 2024. Os britânicos ainda trabalham por isenções para os produtos farmacêuticos, enquanto os EUA pretendem um maior acesso ao mercado britânico para os seus produtos agrícolas.

Mas, Starmer já disse que não reduzirá os padrões alimentares do Reino Unido para permitir a entrada de frango norte-americano tratado com cloro ou carne bovina com hormônios.

Starmer também adotou uma abordagem branda em relação à Trump ao impor as tarifas e evitou o confronto direto ou críticas. Ao contrário da União Europeia (UE), o Reino Unido não anunciou tarifas de retaliação sobre os produtos norte-americanos.