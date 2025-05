Trump afirma que os Houthis irão cessar imediatamente os ataques

As declarações de Trump ocorrem no mesmo dia em que o exército israelense também bombardeou o aeroporto e as centrais elétricas na região de Sana, capital do Iêmen

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump/foto: ANNA MONEYMAKER/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Getty Images via AFP

Nesta terça-feira (6), o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os rebeldes iemenitas Houthis capitularam e que por isso os Estados Unidos também vão cessar de imediato os ataques no Iêmen.

"Os Houthis anunciaram que não querem lutar mais. Simplesmente não querem lutar. E nós honraremos isso. Vamos parar os bombardeios. Eles renderam-se", garantiu Trump, na Sala Oval da Casa Branca, ao lado do novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.

As declarações do líder dos EUA decorrem no mesmo dia em que o exército israelense também bombardeou o aeroporto e as centrais elétricas na região de Sana, capital do Iêmen, em resposta aos ataques realizados pelos Huthis contra Israel.

Washington destacou uma força para a região, com o objetivo de neutralizar os ataques dos rebeldes iemenitas apoiados pelo Irã contra a navegação comercial no mar Vermelho e golfo de Aden.

Os houthis, que alegam ser solidários aos palestinos, reivindicaram a responsabilidade por dezenas de ataques com mísseis e drones no mar Vermelho e no golfo de Aden, sobretudo a navios com bandeira israelense e também de seus aliados e, ainda contra o território de Israel desde o início da guerra entre o país e o Hamas na Faixa de Gaza. Mas, quase todas as ofensivas em direção a Israel foram interceptadas pelos militares israelenses.