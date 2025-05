Saiba o nome mais comum adotado por papas ao longo da história

João XXIII fez reformas na Igreja/Foto: Divulgação

A escolha do nome do papa é uma opção do cardeal eleito.

Ele sai após o conclave, reunião que define o novo líder da Igreja Católica.

Essa escolha costuma funcionar como indicação dos objetivos e da linha a ser seguida.





Ao longo da história milenar da Igreja, João é o nome mais frequente entre os papas.

Foram 21 pontífices, ao todo, homenageando o apostolo.

O último deles foi João XXIII, que comandou a Igreja de 1958 a 1963 e um período de significativas reformas.





Bento, nome do antecessor do papa Francisco, Bento XVI (o alemão Joseph Ratzinger, que renunciou em 2013), é o terceiro mais usado, tendo nomeado 15 pontífices na história.





O novo pontífice é o 267º da história da Igreja Católica.

A lista oficial da Santa Sé não inclui os “antipapas”, figuras que reivindicaram o título de papa, questionando a autoridade do pontífice eleito.