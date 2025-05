Primeiro-ministro e presidente de Israel parabenizam o papa Leão XIV

Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog citaram a compreensão e a reconciliação entre todas as religiões

Papa Leão XIV/foto: HANDOUT/VATICAN MEDIA/AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente de Israel, Isaac Herzog, parabenizaram o novo papa, Robert Prevost, que escolheu Leão XIV como nome.

"Parabéns ao Papa Leão XIV e à comunidade católica em todo o mundo. Desejo ao primeiro papa dos Estados Unidos sucesso em promover esperança e reconciliação entre todas as religiões", disse Netanyahu.

O presidente israelense desejou que pontificado do papa americano seja marcado pela construção de pontes e pela compreensão entre todas as religiões e povos. "Parabenizo o Cardeal Robert Prevost, o recém-eleito Papa Leão XIV, por assumir esta responsabilidade sagrada e grandiosa – o primeiro papa americano. Envio a você meus mais calorosos votos da Cidade Sagrada de Jerusalém. Esperamos fortalecer o relacionamento entre Israel e a Santa Sé, e aprofundar a amizade entre judeus e cristãos na Terra Santa e em todo o mundo. Que seu pontificado seja marcado pela construção de pontes e pela compreensão entre todas as religiões e povos. Que possamos ver o retorno imediato e seguro dos reféns ainda mantidos em Gaza, e o início de uma nova era de paz em nossa região e em todo o mundo."