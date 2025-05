Paquistão afirma que a Índia lançou mais ataques contra o país

O conflito na Caxemira é uma disputa territorial de décadas entre a Índia, o Paquistão e a China/foto: ASIF HASSAN/AFP

Nesta quinta-feira (8), o Paquistão afirmou que abateu 12 drones lançados a partir da Índia, um dia depois dos ataques das forças armadas indianas contra várias cidades do país e da Caxemira paquistanesa. “Os drones indianos continuam a ser enviados para o espaço aéreo paquistanês. A Índia vai continuar a pagar caro por esta agressão, comunicou o tenente-general Ahmed Chaudhry, porta-voz do exército paquistanês.

O tenente-general acrescentou também que a Índia lançou drones israelenses Harop em direção a vários locais do Paquistão, incluindo as cidades de Carachi e Lahore.

Para Islamad, a ofensiva indiana representa um ato flagrante de guerra e promete retaliar. Segundo as autoridades paquistanesas, pelo menos 31 civis morreram nos ataques da madrugada de quarta-feira. “Vingaremos cada gota de sangue destes mártires”, declarou Shehbaz Sharif, primeiro-ministro paquistanês.

A troca de acusações escalou a crise. No entanto, Nova Deli recusa intenções de aumentar o conflito. O secretário das Relações Exteriores do governo indiano, Vikram Misri, aponta que foi o Paquistão que escalou o conflito no dia do atentado e que a Índia não tem intenção de provocar uma escalada do conflito, mas promete resposta firme em caso de novo ataque do Paquistão.

A Índia, além disso, alega que a ofensiva visou apenas infraestruturas terroristas, em resposta ao atentado que matou 26 turistas na Caxemira administrada pela Índia no dia 22 de abril.

Hoje, o governo indiano confirmou a morte de 13 civis além de 59 pessoas feridos na Caxemira em retaliação pelo ataque paquistanês lançado na quarta-feira sobre o seu território. Já o Irã se ofereceu para mediar o conflito entre as duas potências nucleares, tendo o ministro responsável pela diplomacia de Teerã se reunido inclusive com responsáveis do governo paquistanês na segunda-feira. O Irã mantém boas relações com a Índia e com o Paquistão, com o qual faz fronteira.

Conflito Índia e Paquistão

Nas últimas duas semanas, a tensão entre a Índia e o Paquistão escalou após um atentado, no dia 22 de abril, em Pahalgam, uma cidade turística na parte indiana da disputada região da Caxemira, no qual morreram 26 pessoas. A Índia acusou o Paquistão de apoiar o grupo extremista que responsabilizou pelo ataque, uma acusação que Islamabad negou veementemente.

Depois de várias medidas diplomáticas punitivas e uma série de incidentes ao longo da fronteira que separa os dois países na Caxemira, Nova Deli lançou na última terça-feira à noite ataques contra três zonas do Paquistão, que, segundo o governo indiano, são zonas terroristas, na província de Punjab.

Logo a seguir, o Paquistão anunciou ter abatido vários aviões militares indianos e, na quarta-feira de manhã, ocorreram bombardeios entre as duas partes, causou pelo menos 38 mortos, no maior confronto dos últimos 20 anos.

O conflito na Caxemira é uma disputa territorial de décadas entre a Índia, o Paquistão e a China, com constante tensão social e política, que envolve questões e diferenças étnicas e a divisão de fronteiras nacionais.