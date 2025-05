/Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

O Papa Leão XIV fez nesta quinta-feira, 8 de maio, seu primeiro pronunciamento oficial como líder da Igreja Católica, diretamente da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano.Diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, o novo pontífice agradeceu a confiança do conclave e afirmou assumir a missão "com humildade, fé e dedicação aos que mais sofrem".Em um discurso breve, destacou a importância da paz, da justiça social e do diálogo entre os povos, pedindo união e compaixão em tempos de incerteza.