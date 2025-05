Papa Leão 14 assume o comando da Igreja Católica com foco na unidade e nos desafios contemporâneos

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi eleito nesta quinta-feira (8) como o novo Papa da Igreja Católica, adotando o nome de Leão 14. A escolha, anunciada após quatro votações no segundo dia de conclave, marca a primeira vez que um cidadão dos Estados Unidos assume o papado, sucedendo o Papa Francisco, falecido em 21 de abril deste ano.





Nascido em Chicago em 1955, Prevost possui dupla cidadania, americana e peruana, adquirida após décadas de trabalho missionário no Peru. Sua trajetória inclui formação em Matemática, Teologia e Direito Canônico, além de experiência como bispo de Chiclayo e prefeito do Dicastério para os Bispos no Vaticano.





Em seu primeiro discurso como pontífice, Leão 14 enfatizou a necessidade de paz, justiça e unidade na Igreja, destacando a importância do diálogo e da continuidade das reformas iniciadas por seu antecessor.





Entre os principais desafios que o novo Papa enfrentará estão a crise de vocações, a crescente secularização, a necessidade de maior representatividade feminina na Igreja e a continuidade das reformas para combater abusos e promover a transparência.





A escolha do nome Leão 14 remete ao Papa Leão 13, conhecido por sua encíclica social "Rerum Novarum", indicando uma possível ênfase em questões sociais e trabalhistas.