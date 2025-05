Moscou receberá 29 líderes mundiais no Dia da Vitória

/Foto: Olga MALTSEVA / AFP

O Kremlin declarou que receberá 29 chefes de Estado e de Governo em Moscou na sexta-feira (9), na parada militar do Dia da Vitória, data em que comemora este ano o 80º aniversário da rendição da Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial.

Entre os que são esperados na tribuna de convidados estão o presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que mostra aproximação com a Rússia e distanciamento dos parceiros da União Europeia, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Bielorússia, Alexander Lukashenko, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, que almeja aderir ao bloco europeu. .

O conselheiro da presidência russa, Yuri Ushakov, confirmou a lista provisória, com representantes que são particularmente observados pela União Europeia (UE). Uma vez que a Alta Representante da UE para a Política Externa, Kaja Kallas, avisou que o bloco não encara de ânimo leve a participação oficial nestes eventos, numa mensagem dirigida tanto aos Estados-membros como a candidatos à adesão, num apelo que não foi totalmente eficaz.

"Senhora Kallas, gostaria de informá-la de que sou o legítimo primeiro-ministro da Eslováquia, um país soberano. Ninguém pode me dizer para onde devo ou não viajar. Irei a Moscou para prestar homenagem aos milhares de soldados do Exército Vermelho que morreram libertando a Eslováquia", reagiu Fico.

A Rússia comemora o Dia da Vitória no dia 9 de maio porque, no fuso horário de Moscou, a assinatura do documento de rendição da Alemanha nazista, que formalizou o fim da guerra na Europa, ocorreu à noite de 8 de maio, tornando-se 9 de maio na Rússia. Assim, para a União Soviética, e posteriormente para a Rússia, a capitulação oficial da Alemanha ocorreu em 9 de maio, o que justificou a data da celebração.