Lula saúda novo papa Leão XIV e pede continuidade ao legado de Francisco

/





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta quarta-feira (8) o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido como o novo Papa da Igreja Católica. Com o nome de Leão XIV, o pontífice assume a liderança do Vaticano com a missão de dar continuidade aos ideais do Papa Francisco, falecido recentemente.





Em pronunciamento oficial, Lula destacou os valores que marcaram o papado de Francisco, como a promoção da paz, a defesa da justiça social, a proteção do meio ambiente e o diálogo entre culturas e religiões. Segundo o presidente, essas virtudes devem continuar guiando o novo líder da Igreja.





"Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo", afirmou Lula, reforçando a importância do amor ao próximo como fundamento dos ensinamentos cristãos. Ele desejou bênçãos ao novo Papa e expressou esperança de que o pontificado de Leão XIV inspire o mundo na busca por mais justiça e fraternidade.