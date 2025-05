Fumaça preta surge no Vaticano e indica que não há acordo sobre um novo papa

Esse foi o primeiro dia de votação/foto: ANDREAS SOLARO/AFP

A primeira rodada de votação do conclave para escolha do próximo papa, realizada nesta quarta-feira (7/5), terminou sem ninguém eleito. Como prevê a tradição, a fumaça preta que saiu pela chaminé da Capela Sistina indicou que nenhum dos 133 cardeais eleitores obteve os votos necessários para assumir o cargo de pontífice, vago desde a morte de Francisco. A fumaça apareceu no início da noite no Vaticano, por volta das 16h no horário de Brasília.

O conclave é a reunião dos cardeais da Igreja Católica com o objetivo de eleger o novo papa. A sessão foi iniciada após a missa “Pro Eligendo Romano Pontifice”, celebrada pela manhã, e seguiu com uma procissão solene até a Capela Sistina, local onde todo o processo eleitoral ocorre de forma isolada.

Durante a cerimônia, os cardeais fizeram o juramento de manter absoluto sigilo sobre a eleição e se comprometeram com a responsabilidade de escolher, com consciência e fé, o novo líder da Igreja.

