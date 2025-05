Conclave: saiba horários em que Vaticano vai soltar fumaça da chaminé

Sinal tradicional do conclave, fumaça pode sair duas vezes ao dia para informar se um novo papa foi escolhido

O sinal visual sairá da chaminé da Capela Sistina ao final de cada rodada de votação durante o conclave/foto: AFP

O Vaticano divulgou, nesta terça-feira (6/5), os horários aproximados para a fumaça que indicará ao mundo se a Igreja Católica já tem um novo papa. O sinal visual sairá da chaminé da Capela Sistina ao final de cada rodada de votação durante o conclave, processo que começa oficialmente na quarta-feira (7/5), com a entrada dos cardeais eleitores em isolamento.

De acordo com o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a fumaça será visível em dois momentos principais do dia:

De manhã: entre 5h30 e 7h (horário de Brasília)

A tarde: entre 12h30 e 14h (horário de Brasília)

No entanto, no primeiro dia de conclave, quarta-feira, a primeira fumaça está prevista apenas para depois das 14h, já que os cardeais começarão as votações por volta das 11h30.

Nos dias seguintes, a fumaça preta (que indica que não houve consenso) ou branca (quando um novo papa é escolhido) só será emitida nos horários iniciais da manhã e da tarde — às 5h30 e às 12h30 — caso o pontífice tenha sido eleito.

