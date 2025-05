CNBB saúda Papa Leão 14 com mensagem de comunhão e esperança: "Brasil acolhe sua eleição com o coração aberto"

Em pronunciamento oficial realizado nesta quinta-feira (8), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma mensagem ao recém-eleito Papa Leão XIV, expressando apoio e unidade com o novo pontífice da Igreja Católica. “O Brasil acolhe sua eleição com o coração aberto”, afirmou a entidade, destacando o clima de oração e expectativa vivido pelas comunidades católicas brasileiras durante o período do Conclave, que sucedeu os ritos fúnebres do Papa Francisco.





A mensagem, apresentada em coletiva de imprensa na sede da CNBB, em Brasília, manifesta a gratidão dos bispos brasileiros e reforça o compromisso da Igreja no Brasil com os princípios de comunhão, sinodalidade e missão pastoral defendidos por Leão 14. Inspirada no legado de São José de Anchieta, a carta reafirma o desejo da Igreja de manter-se aberta e acolhedora, com atenção especial aos mais pobres.





“Queremos caminhar em comunhão com seu ministério, com espírito sinodal e missionário, para fazer da Igreja cada vez mais uma casa de portas abertas”, diz o documento, reforçando também a esperança de que o novo Papa seja guiado pela luz do Espírito Santo em suas decisões.





Na íntegra da mensagem, os bispos pedem a bênção papal para o povo brasileiro e colocam-se à disposição do novo pontífice, reafirmando seu compromisso com a evangelização e com a construção de uma Igreja mais fraterna e solidária.





A eleição de Leão 14 marca uma nova fase para a Igreja Católica, após o longo pontificado de Francisco, cuja morte mobilizou fiéis em todo o mundo em dias intensos de oração e homenagens.