Celebração pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial

A data também é celebrada no Brasil, com eventos da Força Aérea Brasileira e homenagem aos pracinhas que lutaram na Europa

Londres prestou homenagens aos mortos e aos ex-combatentes/foto: JUSTIN TALLISPOOL/AFP

Nesta quinta-feira (8), completa 80 anos em que a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, foi derrotada após seis anos de uma guerra que começou com a invasão da Polônia, no primeiro dia de setembro de 1939. Diversos países comemoram a data com desfiles militares e prestam homenagens aos mortos e aos ex-combatentes.

O Brasil é o único país da América do Sul que participou da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1942, declarou guerra à Alemanha e à Itália após navios brasileiros serem atingidos. Inicialmente neutro, o Brasil passou a apoiar os Aliados, enviando a Força Expedicionária Brasileira para a Itália em 1944, onde lutou ao lado dos americanos. A data também é celebrada no país, com eventos da Força Aérea Brasileira e homenagem aos pracinhas que lutaram na Europa.

Estima-se que a Segunda Guerra Mundial vitimou entre 45 a 50 milhões de mortos, apesar de algumas fontes históricas apontarem até 60 milhões. No entanto, seis anos antes a destruição e a morte que já tinha começado anterior a 1939 com a construção de centros de detenção para os chamados "inimigos do Estado".

Durante a guerra mundial, o líder da Alemanha, Adolf Hitler, ordenou a abertura de mais de 40 mil campos de concentração que serviam para trabalho escravo e para o extermínio, em câmaras de gás, de milhões de judeus, comunistas, homossexuais, ciganos, deficientes e todos os que considerassem uma ameaça.

Dia 8 de maio se celebra o Dia da Vitória!

No princípio de 1945, as forças aliadas comandadas pelo general americano Dwight D. Eisenhower chegavam às margens do rio Reno, enquanto, a leste, o Exército Vermelho liderado pelo marechal Zhukov avançava até Berlim, depois de derrotar os nazistas na Polônia e de comprovar o horror dos campos de extermínio.

Eisenhower comandou as forças americanas na Segunda Guerra Mundial e desempenhou um papel crucial no Dia da Vitória na Europa. Ele foi o Comandante Supremo das Forças Expedicionárias Aliadas na Europa e liderou a invasão da Normandia (Dia D), um evento fundamental para a vitória dos Aliados.

Na Segunda Guerra Mundial, as três grandes potências aliadas Grã-Bretanha, EUA e URSS formaram uma Grande Aliança, que foi a chave para a vitória. Mas os parceiros da aliança não compartilharam objetivos políticos comuns e nem sempre concordaram sobre como a guerra deveria ser travada. Mas, no dia do Ano Novo de 1942, representantes das três nações votaram a Declaração das Nações Unidas, prometendo unir forças para derrotar as potências do Eixo.

Os principais países e parceiros do Eixo na Segunda Guerra Mundial eram a Alemanha, a Itália e o Japão. Eles formaram uma aliança, o Pacto Tripartite, em 1940, e se comprometeram com apoio militar e econômico mútuo. Além desses três, outros países europeus também se juntaram ao Eixo durante a guerra, como a Hungria, Romênia, Bulgária, Eslováquia e Croácia.

Já na esfera política e diplomática, os lideres do então chamado os “Três grandes”, Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Josep Stalin da União Soviética e Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, se reuniram em Yalta entre 4 a 11 de fevereiro de 1945 para discutir o pós-guerra, sendo já evidentes as suas diferentes abordagens e objetivos.

Em abril, no mesmo mês em que Roosevelt morreu e foi substituído na presidência dos EUA por Harry Truman, o Exército Vermelho Soviético avançou para a conquista de Berlim, isto já com os aliados ocidentais dentro da fronteira alemã. Hitler, refugiado no seu bunker, instou os berlinenses a continuarem a lutar.

A capital alemã foi então defendida com crianças e jovens da juventude hitleriana, e a milícias de cidadãos que não tinham treino militar. No dia 30 de abril, Hitler se suicidou no bunker da chancelaria do Reich e em 2 de maio Berlim se rendeu ao Exército Vermelho. Por fim, a capitulação incondicional dos nazistas chegou em 7 e 8 de maio, por intermédio do general Alfred Jodl. Depois de milhões de mortes, de um sofrimento indescritível, e de um rasto de destruição, a guerra terminava na Europa e o pesadelo nazista chegava ao fim.

Hitler chega ao poder

Adolf Hitler é nomeado chanceler da Alemanha no dia 30 de janeiro de 1933. O país tinha saído derrotado da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e a crise econômica e uma inflação astronômica atingia a Alemanha na década de 1920. Hitler entra em cena com promessas, por exemplo, de criar empregos, reconquistar territórios perdidos e restaurar o orgulho alemão e defender a supremacia ariana.

Ao constatar o rearmamento da Alemanha, países europeus como a Grã-Bretanha tentam a estratégia do apaziguamento ao aceitar algumas exigências de Hitler. Como a entrega à Alemanha em nome da paz, no final de 1938, de parte da Checoslováquia.

A Segunda Guerra Mundial começa com a invasão da Polônia no dia 1 de setembro de 1939. A superioridade militar da Alemanha era esmagadora, que unia poderio aéreo, naval e terrestre.

A Polônia foi derrotada num mês e dividida entre a Alemanha e a URSS, que ema 17 de setembro do mesmo ano de 1939, tinha também invadido o leste da Polônia. O acordo secreto entre a duas potências se chamou Pacto de Não-Agressão Germano-Soviético. Daqui em diante, a Alemanha invadiu outros onze países.

A invasão da Noruega e da Dinamarca acontece em abril de 1940. Em maio desse ano, começam os ataques aos Países Baixos, à Bélgica e Luxemburgo. Depois as tropas alemãs ocuparam a França. Ainda em 1940, em junho, colaboracionistas franceses assinam um tratado de cessar-fogo com a Alemanha que passa a dominar o norte de França, assim como a costa mediterrânica. É criado um regime pró-nazista com sede na cidade de Vichy, no sul da França, numa zona não ocupada.

Alemanha invade mais de 10 países

Com a Inglaterra, a Alemanha trava uma intensa batalha, mas no fim sai derrotada. E apesar do tal Pacto de Não-Agressão assinado com a União Soviética, Hitler manda invadir o país e a partir daí Stalin decide ficar ao lado das forças aliadas.

O Japão entrou na guerra 1941 quando bombardeou a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Os EUA declaram guerra ao Japão. Enquanto a Alemanha e a Itália declaram guerra aos Estados Unidos. Só em 1942 é que a guerra entra em território alemão quando a Força Aérea Britânica ataca a cidade alemã de Colônia.

Uma guerra que envolveu ainda zonas do norte de África, na ocasião, sob domínio alemão. A Guerra do Pacífico também foi um dos principais palcos das operações da Segunda Guerra Mundial, focada no Pacífico e na Ásia Oriental.

O conflito envolveu o Império do Japão e os Aliados, com batalhas épicas como Guadalcanal e Midway, que marcaram a virada para os Aliados. A guerra no Pacífico Sul, em especial, representou um papel essencial na luta pelo controle de ilhas estratégicas e na definição do resultado final da guerra, terminando com a rendição do Japão em setembro de 1945.