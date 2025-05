Carney afirma em reunião com Trump que Canadá nunca estará à venda

Carney e Trump se reuniram na Casa Branca/foto: JIM WATSON/AFP

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, esteve reunido hoje na Casa Branca com o seu presidente dos Estados Unidos e avisou que alguns lugares nunca estarão à venda, após Donald Trump ter dito que continua interessado em tornar o Canadá o 51º estado dos EUA.

Trump respondeu ao primeiro-ministro canadense com uma piada: "Nunca diga nunca. Seria realmente um casamento maravilhoso, mas são precisos dois para dançar o tango", replicou.

Esta foi à primeira reunião entre os dois líderes desde que Mark Carney assumiu o cargo e busca restabelecer a relação com Washington depois do anúncio das tarifas. No entanto, Trump não recuou na sua posição e afirmou que não havia nada que Carney pudesse dizer que o fizesse mudar de ideia. "Não queremos carros do Canadá. Não queremos aço do Canadá porque fabricamos o nosso próprio aço", argumentou.

O presidente dos EUA adiantou ainda que não está interessado em prolongar o acordo de livre comércio entre os EUA, Canadá e México, que expira no próximo ano, apesar de não ter refutado por completo a possibilidade de uma renegociação comercial. Embora a reunião tenha sido tensa, Trump assegurou querer uma amizade com o Canadá. "Seremos amigos do Canadá, independentemente de qualquer coisa", disse Trump, acrescentando que tem muito respeito pelos canadenses e que o país é um lugar muito especial.

O presidente norte-americano também disse durante o encontro que fará em breve, inclusive antes da sua viagem ao Oriente Médio nos próximos dias, um dos anúncios mais importantes em muitos anos sobre um determinado assunto.