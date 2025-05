Vovó fitness quebra recorde mundial de prancha abdominal aos 82 anos

Sarah Blackman passou mais de 5 minutos fazendo prancha abdominal e quebrou o recorde mundial/Foto: Reprodução Guinness World Records

Uma vovó de 82 anos bateu o recorde de prancha abdominal. A americana Sarah Blackman passou mais de 5 minutos fazendo o exercício e desbancou a recordista anterior, a atriz Annie Judis, de 80 anos, que passou 3 minutos fazendo a abdominal. Annie foi rainha de concurso de beleza e capa da Playboy.

Já Sarah, a atual recordista mundial, começou a jornada no esporte há cerca de dois anos, após a morte do marido. Sarah decidiu que já tinha cuidado de alguém por muito tempo e agora era hora de cuidar de si própria. Ela chamou um personal trainer, Vince, e juntos começaram fazer exercícios básicos. Quando passaram para o exercício de prancha abdominal, ela percebeu que talvez tivesse uma capacidade acima da média.





“Vince me apresentou à prancha e ele fazia isso ao mesmo tempo que eu. Quando chegou a hora de eu fazer por quatro minutos, ele decidiu que ou havia algo errado com ele ou talvez eu fosse melhor do que ele pensava.”





Sarah é mãe de três filhos e tem três netos. Para superar as próprias metas, ela colocava o desafio diário de aumentar mais 30 segundos o tempo do dia anterior, até chegar ao máximo esforço possível. Ela conta que seu segredo é ouvir enquanto faz a atividade. “Eu ouço Endless Love, de Lionel Richie, e um dos motivos pelos quais ouço, além de gostar, é que ela dura quase 4 minutos e 40 segundos.”





Sarah conta que o neto também tenta fazer prancha, mas não consegue passar o mesmo tempo que ela. "Felizmente ainda consigo vencê-lo”, ela brincou.





Ela se surpreendeu com o próprio recorde e incentiva que todos façam exercícios físicos para manter a saúde, especialmente na terceira idade. "Estou impressionada comigo mesma. Foi algo que eu não esperava, mas acho que tenho mais confiança em mim mesma por ter feito isso."