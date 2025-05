Túmulo do papa Francisco é aberto para visitação do público em Roma

O túmulo foi aberto para visitação no segundo dos nove dias de luto oficial por Francisco, após o qual um conclave será realizado para eleger o próximo papa

Uma rosa branca repousa sobre o túmulo do Papa Francisco/Foto: Tiziana FABI/AFP

Fiéis católicos romanos, turistas e admiradores começaram a visitar o túmulo do papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, aberto ao público na manhã deste domingo, 27, um dia após seu sepultamento, quando também ocorre a Santa Missa em sufrágio de sua alma.





O túmulo foi aberto para visitação no segundo dos nove dias de luto oficial por Francisco, após o qual um conclave será realizado para eleger o próximo papa. Nenhuma data foi definida ainda, mas a expectativa é de que o processo tenha início até o próximo dia 10 de maio.





Uma única rosa branca foi colocada sobre o túmulo com a inscrição “Franciscus” - o nome de pontífice de Jorge Mario Bergoglio. As pessoas passaram em fila, muitas fazendo o sinal da cruz ou tirando fotos com o celular.





Os cardeais que viajaram a Roma para o funeral de Francisco se reunirão regularmente esta semana antes do conclave, enquanto começam a traçar um caminho a seguir para a Igreja Católica de 1 4 bilhão de fiéis.





O Papa Francisco escolheu seu local de sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior, perto de um ícone da Madona que ele reverenciava, porque, nas palavras do arcebispo que administra a basílica, reflete sua vida “humilde, simples e essencial”.