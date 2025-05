Trump avisa Putin que pare os ataques e assine um acordo

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump/foto: MANDEL NGAN/AFP

O presidente norte-americano Donald Trump disse que os Estados Unidos estão trabalhando arduamente para conseguir alcançar um acordo e afirmou que quer uma coisa de Vladimir Putin, que pare com os ataques, se sente e assine um acordo.

Trump ainda acrescentou que Putin precisa demonstrar que quer acabar com a guerra e pediu ao presidente russo para parar de atacar civis e sentar à mesa das negociações.

O líder dos EUA, além disso, já mencionou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está mais calmo e a postos para fazer um acordo, após a conversa presencial que tiveram no Vaticano.

Enquanto isso, Putin agradeceu hoje às tropas norte-coreanas pelo envolvimento no combate contra as forças ucranianas na região russa de Kursk, após a Coreia do Norte confirmar, pela primeira vez, o envio de tropas. Num comunicado emitido pelo Kremlin, Putin elogiou o heroísmo e a dedicação dos combatentes norte-coreanos.

Já o regime de Pyongyang declarou que enviou tropas para a Rússia, para apoiar a ofensiva russa contra a Ucrânia, ao abrigo do tratado de parceria estratégica assinado com Moscou em junho de 2024.

"As subunidades das forças armadas do país participaram nas operações para libertar as áreas ocupadas de Kursk, após uma ordem direta do líder Kim Jong-um. O esforço de guerra dos soldados foi concluído vitoriosamente", informou a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

"Aqueles que lutaram pela justiça são todos heróis e representantes da honra da pátria", afirmou Kim Jong-un, justificando a participação militar como uma missão sagrada para fortalecer a amizade com a Rússia e defender a honra da Coreia do Norte

Segundo os serviços de inteligência militar do Ocidente, desde outubro que o regime norte-coreano enviou mais de 10 mil de seus soldados para território russo.

No sábado, o Chefe do Estado-Maior do Exército russo, Valery Gerasimov, reconheceu também pela primeira vez a presença de soldados norte-coreanos na frente de batalha contra as forças ucranianas.