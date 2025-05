Três cardeais ficarão de fora do conclave; saiba o motivo

Informações foram divulgadas pelo Vaticano nesta terça-feira (29)/foto: DIMITAR DILKOFF/AFP

Três cardeais não participarão do conclave que elegerá o próximo papa da Igreja Católica. Entre os ausentes está o italiano Giovanni Angelo Becciu, que comunicou a decisão de não participar da votação por vontade própria. Outros dois, o bósnio Vinko Pulji%u0107 e o espanhol Antonio Cañizares, não estarão presentes por motivos de saúde, conforme informou o Vaticano nesta terça-feira (29/4).

A ausência de Becciu tem relação com os desdobramentos de um processo judicial em que foi condenado, em dezembro de 2023, por irregularidades na compra e venda de um prédio em Londres. Na época dos fatos, o cardeal ocupava o cargo de substituto para Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, função considerada estratégica dentro da estrutura da Santa Sé.

Mesmo condenado em primeira instância pelo tribunal do Vaticano, Becciu mantém a alegação de inocência. Ele já havia sido afastado do cargo de prefeito da Congregação para as Causas dos Santos em 2020, por decisão do papa Francisco, que também determinou a perda dos chamados “direitos ligados ao cardinalato”, como o de participar de um conclave.

