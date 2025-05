Texto inédito do papa Francisco fala sobre morte e velhice

Papa Francisco/foto: MARTIN KEEP/AFP

O Vaticano divulgou nesta terça-feira (22/4) um texto inédito escrito por Papa Francisco poucos dias antes de sua última internação. No prefácio do livro “Na espera de um novo começo. Reflexões sobre a velhice”, do cardeal italiano Angelo Scola, o pontífice compartilha reflexões profundas sobre a morte, a finitude da vida e o sentido da velhice, em tom de serenidade e fé.

Francisco morreu na última segunda-feira (21/4), aos 88 anos, após sofrer um AVC e falência cardíaca. O conteúdo do prefácio, escrito em fevereiro, ganha agora um novo peso simbólico, sendo interpretado como uma espécie de testamento espiritual do primeiro papa latino-americano da história. No texto, o papa afirma que “a morte não é o fim de tudo, é o começo de algo”, e defende que a velhice deve ser vista não como um declínio, mas como uma etapa de sabedoria, memória e entrega.

“Não devemos ter medo da velhice, não devemos temer abraçar o envelhecer, porque a vida é a vida, e adoçar a realidade significa trair a verdade das coisas”, escreveu.

[SAIBAMAIS]

Confira as informações completas no Metrópoles.