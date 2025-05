Sobrinho do papa divulga ''carta ao mundo'' e faz pedido aos fiéis

José Bergoglio publicou texto nas redes sociais horas antes do sepultamento do tio na Itália

Captura de tela da publicação do sobrinho do papa Francisco/foto: Reprodução/Redes sociais

O sobrinho do papa Francisco, José Ignacio Bergoglio, publicou uma “carta ao mundo” nas redes sociais, horas antes do sepultamento do tio, que ocorreu na manhã deste sábado (26/4), em Roma, na Itália.

“Carta ao mundo inteiro. Queridos amigos, antes de começar, quero oferecer minhas condolências e abraçá-los do fundo do meu coração, porque não fui o único que perdeu um ente querido na segunda-feira. Todos nós lamentamos a morte do nosso querido tio Jorge”, escreveu ele.

O texto foi publicado por José em sua conta do Instagram. Ele é filho de uma das irmãs do papa Francisco, María Elena, que mora em Ituzaingó, na Argentina.

Leia a carta na íntegra:

