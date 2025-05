Quando será a Páscoa nos próximos 5 anos? Veja o calendário

No próximo ano (2026), a data será celebrada no dia 5 de abril

/Foto: Canva

Neste ano, a Páscoa será celebrada no domingo (20). A cada ano, a data, que não é fixa, varia conforme uma fórmula adotada pela Igreja Católica no ano 325. A partir disso, também são definidos os dias do carnaval e de Corpus Christi.





Datas da Páscoa nos próximos cinco anos:





- 2026: 5 de abril





- 2027: 28 de março





- 2028: 16 de abril





- 2029: 1º de abril





- 2030: 21 de abril





Dia da Páscoa muda todos os anos





No ano 325, no concílio de Nicea, a Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa seria sempre comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de outono no Brasil e em todo o hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte (em 20 ou 21 de março). Esse domingo pode cair entre 22 de março e 25 de abril.





O equinócio é o dia em que o sol passa exatamente sobre a linha imaginária do Equador, então os raios solares se distribuem igualmente tanto no hemisfério sul como no norte. Na prática, são os dois dias do ano em que o dia e a noite têm a mesma duração.