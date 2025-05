Putin ordena cessar-fogo de Páscoa no conflito com a Ucrânia

/VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou, neste sábado (19), um cessar-fogo na Ucrânia por ocasião da Páscoa, até a meia-noite de domingo, e afirmou que espera que Kiev também respeite a trégua.

Putin anunciou que suspenderá temporariamente as ações militares, em meio às pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo fim do conflito, iniciado com a ofensiva russa em fevereiro de 2022. A Ucrânia não confirmou se vai aderir à trégua.

Trump, que assumiu um novo mandato em janeiro, ameaçou na sexta-feira abandonar as negociações se não observar avanços.

Putin ordenou a suspensão "de todas as ações militares" temporariamente por motivos "humanitários".

"Hoje, das 18h00 (12h00 de Brasília) até a meia-noite de domingo (18h00 de Brasília), a parte russa declara uma trégua de Páscoa", anunciou durante uma reunião com o comandante do Estado-Maior russo, Valeri Guerasimov.

"Partimos da premissa de que a parte ucraniana seguirá nosso exemplo, mas nossas tropas devem estar preparadas para resistir a possíveis violações da trégua e provocações por parte do inimigo, assim como ações agressivas", afirmou Putin.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reagiu com ceticismo e denunciou uma "nova tentativa de brincar com vidas humanas".

Zelensky não expressou uma posição clara sobre o cessar-fogo e afirmou que "drones de ataque russos" foram detectados no céu da Ucrânia.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, declarou que o país espera "fatos, não palavras".

"Putin acaba de fazer declarações sobre sua suposta disposição para um cessar-fogo", escreveu Sibiga nas redes sociais. "Sabemos que não podemos confiar em suas palavras e vamos nos concentrar nos fatos, não em palavras", acrescentou.

A Páscoa, uma data muito importante para os cristãos, é celebrada no domingo (20) e este ano a data coincide no calendário dos católicos romanos e dos ortodoxos.

Outras tentativas de estabelecer uma trégua em datas importantes do calendário cristão, como a Páscoa de 2022 e o Natal ortodoxo de 2023, fracassaram por falta de acordo.

Troca de prisioneiros

Rússia e Ucrânia trocaram neste sábado 246 prisioneiros de cada lado e 46 soldados feridos que precisavam de tratamento urgente. As trocas de prisioneiros representam uma das últimas áreas de cooperação entre os dois países.

Soldados ucranianos na frente de batalha, entrevistados pela AFP, disseram que não acreditam que a Rússia respeitará a trégua.

"É impossível acreditar em qualquer tipo de cessar-fogo por parte dessas pessoas", afirmou Dmitri, um soldado de 40 anos, durante um período de descanso em Kramatorsk, no leste da Ucrânia.

As pessoas que confiam em Putin "deveriam repensar tudo o que realmente está ocorrendo e filtrar suas informações", concordou seu companheiro Vadim.

A Rússia declarou na sexta-feira o fim de uma moratória dos bombardeios contra instalações de energia na Ucrânia, após uma troca de acusações das duas partes sobre a violação do acordo.

Putin afirmou que Guerasimov o informou que a Ucrânia descumpriu "mais de 100 vezes" o compromisso de não atacar infraestruturas de energia.

Segundo o chefe de Estado russo, a resposta ucraniana à trégua anunciada no sábado "mostrará a sinceridade do regime de Kiev, sua vontade e capacidade de respeitar os acordos, de participar no processo de negociações de paz que pretendem eliminar as causas profundas da crise ucraniana".

Durante a reunião, exibida pela televisão, o comandante do Estado-Maior russo também afirmou que as tropas de Moscou recuperaram 99% do território da região russa de Kursk, onde a Ucrânia executou uma ofensiva surpresa em meados de 2024.

"A maior parte do território da região onde ocorreu a invasão já foi liberada. São 1.260 quilômetros quadrados, ou seja, 99,5% do território da região", declarou Guerasimov.