Prisões da França são alvos de ataques coordenados

As autoridades francesas estão investigando como atos de terrorismo/foto: MIGUEL MEDINA/AFP

O Ministério da Justiça comunicou que hoje foram efetuados diversos ataques contra prisões do país, além de outros realizados nos últimos dias.

Várias prisões francesas foram atacadas a tiro e carros de guardas prisionais foram incendiados. As autoridades francesas estão investigando como atos de terrorismo.

No domingo à noite, sete veículos foram incendiados no parque de estacionamento da escola nacional de administração prisional em Agen. Na segunda-feira à noite, a prisão de Toulon foi alvo de disparos com armas automáticas, segundo o ministério da Justiça.

O ministro da Justiça, Gérald Darmanin, acrescentou que dois veículos foram incendiados hoje na prisão de Aix-Luynes.

O governador da região Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselie, informou igualmente que um veículo tinha sido incendiado e dez outros pichados na prisão de Marselha. Os presídios das cidades de Melun e Nanterre também sofreram ataques.

"A República está confrontada com o tráfico de droga e está tomando medidas que irão perturbar profundamente às redes criminosas. Está a ser desafiada e será firme e corajosa", disse Darmanin na rede social X.

"Tudo isto parece estar coordenado e claramente ligado à estratégia do ministro contra o narcotráfico", revelou uma fonte, sob anonimato, próxima do caso.