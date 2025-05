Pesquisas apontam queda na popularidade de Trump

Após iniciar uma guerra comercial global no começo do mês, antes de recuar parcialmente uma semana depois, Trump é afetado

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump/foto: SAUL LOEB/AFP

A popularidade de Donald Trump está caindo em geral, e entre grupos que o apoiaram nas eleições, aponta uma pesquisa Economist/YouGov divulgada nesta quarta-feira.

Segundo o estudo, que ouviu 1.905 pessoas, o milionário republicano conta com 41% de opiniões favoráveis, contra 50% em janeiro, quando ele iniciou seu atual mandato.

Outra pesquisa, do Pew Research Center, que ouviu 3.589 pessoas, aponta 40% de aprovação para Trump, contra 47% em fevereiro, um resultado bem inferior ao do seu antecessor Joe Biden em abril de 2021.

Nos primeiros três meses do seu segundo mandato, Trump obteve uma avaliação favorável média de 45%, a mais baixa de um presidente americano desde a Segunda Guerra Mundial, informou o Instituto Gallup na semana passada.

Após iniciar uma guerra comercial global no começo do mês, antes de recuar parcialmente uma semana depois, Trump é afetado. Um total de 54% dos entrevistados acreditam que a economia do país se encontra em uma espiral descendente, contra 37% em janeiro, segundo a pesquisa Economist/YouGov.

O custo de vida também tem impacto na popularidade do presidente: apenas 31% dos americanos aprovam as suas medidas nessa área, segundo um estudo Reuters/Ipsos. Quanto à imigração, 45% dos entrevistados aprovam a política de Trump, contra 50% duas semanas atrás, segundo o estudo Economist/YouGov.

O líder republicano também enfrenta uma queda de popularidade entre grupos que o apoiaram contra a democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais. Segundo o Pew Research Center, ele tem 27% de aprovação entre os eleitores hispânicos, contra 36% em fevereiro.