Pesquisa: 50% acham que tarifaço de Trump prejudica economia do Brasil

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta sexta-feira (18/4) traz a avaliação dos brasileiros sobre as políticas econômicas adotadas por Trump

/Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

As políticas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prejudicaram a economia do Brasil. Essa é a opinião de metade dos brasileiros, segundo pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta sexta-feira (18/4).





A pesquisa questionou se as políticas comerciais de Donald Trump estão ou não prejudicando a economia brasileira. Para 50% dos entrevistados, a resposta é que sim, as ações norte-americanas têm atrapalhado. 25% disseram que não veem prejuízo das medidas de Trump e outros 25% não sabem ou não responderam.





O presidente norte-americano, Donald Trump, impôs uma tarifa de 10% adicionais sobre produtos importados do Brasil. Todavia, o líder recuou e decidiu pausar por 90 dias o “tarifaço”.