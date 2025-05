Papa Francisco morreu em seu apartamento da residência de Santa Marta, diz Vaticano

/Tiziana Fabi/AFP Photo





O papa Francisco faleceu no apartamento em que morava na residência de Santa Marta, na Cidade do Vaticano, onde viveu desde sua eleição em 2013, informou o serviço de imprensa da Santa Sé.





As causas do falecimento do papa argentino, 88 anos, serão divulgadas "provavelmente" nas próximas horas, após o atestado oficial de óbito, previsto para 15h de Brasília, acrescentou o serviço de imprensa da Santa Sé.





Recentemente, Francisco ficou quase 40 dias internado no hospital Gemelli de Roma, na Itália, para tratar complicações de uma dupla pneumonia, quadro de asma e insuficiência renal. Ele havia recebido alta em 23 de março.





Mesmo com a saúde debilitada, o papa chegou a fazer algumas aparições públicas durante a Páscoa. A morte de Francisco foi confirmada pelo cardeal camerlengo, Kevin Farrell.





"O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", anunciou.





Após o anúncio, fiéis foram à Praça de São Pedro, no Vaticano, para prestar homenagens ao papa.





Líderes mundiais também lamentaram a morte de Francisco. "Descanse em paz, papa Francisco! Que Deus o abençoe e a todos que o amavam!", afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto de sete dias.