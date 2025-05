Papa autoriza beatificação de padre assassinado no Brasil

/Foto: Reprodução

O Papa Francisco autorizou o decreto relativo à beatificação do sacerdote missionário italiano no Brasil, padre Nazareno Lanciotti, considerado mártir. Conhecido por denunciar diversos crimes, ele foi assassinado com um tiro no pescoço, no Mato Grosso, em 2021.





A beatificação é o passo anterior a se tornar santo. Para o Vaticano, o padre Nazareno “se dedicou aos mais pobres e se engajou na luta contra várias formas de injustiça e opressão, como os projetos dos mercantes da prostituição e do tráfico de drogas”.





Nascido em 3 de março de 1940, em Roma, Nazareno se tornou sacerdote em 1966 e, após exercer seu ministério em sua cidade natal, conheceu a Operação Mato Grosso, uma iniciativa de apoio a populações carentes no Brasil. Em 1971, ele chegou ao país, fixando-se na aldeia de Jauru, na fronteira com a Bolívia.





Durante os trinta anos em que permaneceu no Brasil, fundou a Paróquia Nossa Senhora do Pilar, criou 57 comunidades eclesiais rurais e estabeleceu a prática diária de adoração eucarística. Além disso, fundou um dispensário que se tornou um dos hospitais mais importantes da região e construiu a Casa de Repouso “Coração Imaculado de Maria” para idosos.





Engajado também na luta contra as injustiças sociais, como o tráfico de drogas e a prostituição, Padre Nazareno foi nomeado, em 1987, diretor nacional do Movimento Sacerdotal Mariano no Brasil, promovendo encontros de oração e espiritualidade por todo o país. Sua dedicação aos mais pobres e sua luta contra a opressão eram marcas indeléveis de seu trabalho pastoral.





Em 11 de fevereiro de 2001, enquanto jantava com colaboradores em sua casa, padre Nazareno foi atacado por dois criminosos encapuzados. Ele morreu onze dias depois, em 22 de fevereiro, aos 61 anos.