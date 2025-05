Nove regiões de Espanha restabelecem energia elétrica

Madrid, Espanha/foto: OSCAR DEL POZO/AFP

A empresa distribuidora espanhola de energia Red Electrica comunicou que o abastecimento de eletricidade na Espanha já foi restabelecido parcialmente em nove das 15 regiões do país afetadas pelo apagão de hoje.

De acordo com a Red Electrica, a eletricidade retornou em várias zonas da Catalunha, Aragão, País Basco, Galícia, Astúrias, Navarra, Castela e Leão, Extremadura e Andaluzia, todas no norte, sul e oeste do país.

“Continuamos a trabalhar em coordenação com as empresas do setor para retomar paulatinamente o serviço em todo o território continental da Espanha, que teve o sistema elétrico hoje de manhã um zero energético na Espanha peninsular e Portugal", diz a nota da empresa que havia anteriormente informado que o fornecimento de energia no país levaria entre seis e 10 horas.

No entanto, a Red Electrica não adiantou as causas do apagão, mas avançou ser um incidente excepcional, provocado por uma flutuação muito brusca no fluxo de energia da rede, de origem desconhecida, que gerou a desconexão da Espanha do restante sistema elétrico europeu.

A falha de energia atingiu toda a Espanha e Portugal, além de algumas zonas também no sul da França, deixando inoperacionais redes ferroviárias, metroviárias, linhas telefônicas e de internet, semáforos, vários sistemas de água e caixas de banco.

O apagão originou um caos na península ibérica e governo espanhol decretou emergência nacional. As autoridades espanholas e portuguesas descartaram um ciberataque.