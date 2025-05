Manifestações contra a guerra : um legado do papa apresentado na missa de adeus

Multidão acompanha enterro do papa/Foto: Reprodução

As manifestações do papa Francisco contra as guerras foram lembradas na missa que antecedeu o enteror, neste sábado (26).

O religioso morreu na segunda (21), logo após o Domingo de Páscoa, aos 88 anos, após sofre um AVC.

Na solenidade, o cardeal italiano Giovanni Battista RE, decano do Colégio dos Cardeais, ressaltou o legado do sumo-pontífice, durante a homilia.

Imagens mostradas na transmissão mostram uma multidão acompanhando os funerais.

"Perante o eclodir de tantas guerras nos últimos anos, com horrores desumanos e inúmeras mortes e destruições, o Papa Francisco levantou incessantemente a sua voz implorando a paz e convidando à sensatez", disse durante a missa. 'Porque a guerra – dizia ele – é apenas morte de pessoas e destruição de casas, hospitais e escolas", afirmou.

As homilias são pronunciamentos litúrgicos. Eles são realizados depois das leituras bíblicas nas celebrações dos sacramentos ou sacramentais.

O decano celebrou o legado de defesa os mais pobres do papa. Citando que a Igreja de Francisco era "uma casa para todos".

"A guerra deixa sempre o mundo pior do que estava: é sempre uma derrota dolorosa e trágica para todos. 'Construir pontes e não muros' é uma exortação que ele repetiu muitas vezes, e o serviço da fé como Sucessor do Apóstolo Pedro esteve sempre unido ao serviço do homem em todas as suas dimensões", prosseguiu.

Dezenas de chefes de Estado acompanham a cerimônia, entre eles, Milei (Argentina), Lula e Trump (EUA).