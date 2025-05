Katy Perry e noiva de Bezos: veja ao vivo o voo feminino ao espaço

Cantora embarca em viagem para o espaço às 10h30 no horário de Brasília, ao lado da noiva de Jeff Bezos, dono do foguete e da Amazon

Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, organizou viagem só com mulheres/Crédito: Reprodução

A cantora Katy Perry embarca, nesta segunda-feira (14/4), em uma viagem bastante inusitada: um voo ao espaço a bordo de um dos foguetes da Blue Origin, empresa aeroespacial do bilionário Jeff Bezos, concorrente da SpaceX, de Elon Musk.





Katy integrará a tripulação composta por outras cinco mulheres, incluindo a noiva de Bezos, Lauren Sánchez. De acordo com a Blue Origin, o voo durará 11 minutos — ida até a borda do espaço e volta. O lançamento está previsto para as 8h30 (horário local) no oeste do Texas, o que equivale às 10h30 no horário de Brasília.





É o 11º voo espacial da Blue Origin e marcará a primeira missão com tripulação exclusivamente feminina desde a histórica Vostok 6, de 1963, quando a russa Valentina Tereshkova viajou sozinha ao espaço. A missão atual foi batizada de NS-31, em referência ao 31º lançamento da nave New Shepard.