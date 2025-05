J.K. Rowling celebra decisão que vincula gênero a sexo biológico

Justiça do Reino Unido declarou que mulheres trans não serão reconhecidas legalmente como mulheres

J.K Rowling é a criadora da famosa saga de 'Harry Potter'/Foto: AFPTV teams, Kena Betancur / AFP / AFPTV

Conhecida por diversas polêmicas envolvendo transfobia e feminismo radical, a autora da saga de livros Harry Potter, J.K. Rowling, comemorou nesta quarta-feira (16/4) a decisão da Suprema Corte do Reino Unido de vincular gênero com sexo biológico. Há anos, Rowling comenta publicamente que não considera mulheres trans como mulheres.

Em julgamento, juízes britânicos definiram que mulheres trans não serão reconhecidas legalmente como mulheres. Baseado na Lei da Igualdade de 2010, os termos "mulher" e "sexo" se referem ao sexo biológico, e não ao “gênero adquirido”, segundo o portal Daily Mail.





Rowling usou as redes sociais para declarar que isso “protegeria os direitos das mulheres e meninas em todo o Reino Unido" e agradeceu ao grupo ativista For Women Scotland.





“Foram necessárias três mulheres escocesas extraordinárias e tenazes, com um exército por trás delas, para que este caso fosse ouvido pela Suprema Corte”, publicou a autora. “For Women Scotland, estou muito orgulhosa de conhecer vocês.”





Após a publicação, Rowling respondeu um comentário que alegava que ela estaria feliz em ver pessoas trans perdendo direitos: “Pessoas trans não perderam nenhum direito hoje, embora eu não duvide que algumas (não todas) ficarão furiosas porque a Suprema Corte manteve os direitos das mulheres baseados no sexo.”

Mulheres trans X Suprema Corte

A Suprema Corte do Reino Unido decidiu, nesta quarta (16/4), que mulheres trans não seriam consideradas legalmente mulheres segundo a legislação de igualdade do país. Após anos de uma batalha jurídica na busca da prevenção da discriminação, a decisão foi tomada.

“A decisão unânime deste tribunal é que os termos ‘mulher’ e ‘sexo’ na Lei da Igualdade de 2010 se referem a mulheres biológicas e sexo biológico”, pontuou Lord Hodge, vice-presidente do tribunal. “Aconselhamos não interpretar esta sentença como um triunfo de um ou mais grupos em nossa sociedade às custas de outro, não é”.





Integrantes do grupo ativista For Women Scotland – oposição às reformas que garantem direitos às pessoas transgeneros – aplaudiram a decisão no fim da audiência. Hodge ainda destacou que a ação não causaria desvantagens às pessoas trans devido às proteções de leis antidiscriminação.