Fenômeno atmosférico raro causou apagão na Europa, diz Portugal

Um homem e uma criança caminham por um mercado local durante um grande corte de energia em Vigo, noroeste da Espanha/Foto: MIGUEL RIOPA/AFP

Segundo a operadora de redes energéticas REN, de Portugal, a interrupção no fornecimento de energia elétrica no país é resultado de uma falha na rede elétrica espanhola, relacionada com um fenômeno atmosférico raro, conhecido como vibração atmosférica induzida.

Ainda de acordo com a empresa, o restabelecimento da energia pode demorar até uma semana, devido à complexidade do fenômeno e à necessidade de “equilibrar os fluxos elétricos internacionais”.





“Devido a variações extremas de temperatura no interior de Espanha, verificaram-se oscilações anômalas nas linhas de muito alta tensão (400 kv), um fenômeno conhecido por vibração atmosférica induzida por Ging. Essas oscilações provocaram falhas de sincronização entre os sistemas elétricos, levando a perturbações sucessivas em toda a rede europeia interligada”, explicou a REN.