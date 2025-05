EUA indicam os temas que tratará com novo primeiro-ministro do Canadá

Porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce/foto: AFP

O Departamento de Estado norte-americano manifestou hoje os principais assuntos a tratar com o primeiro-ministro eleito do Canadá, Mark Carney.

“Os Estados Unidos felicitam o primeiro-ministro Mark Carney e o seu partido (Liberal) pela vitória nas recentes eleições federais canadense. A relação entre os Estados Unidos e o Canadá é uma das mais próximas do mundo. A administração de Donald Trump deseja colaborar com o seu vizinho do norte em questões-chave como a igualdade comercial, a redução do tráfico de fentanil e o combate à influência da China nas Américas", declarou Tammy Bruce, porta-voz do Departamento de Estado.

No entanto, Bruce não fez nenhuma referência à ideia frequentemente repetida por Trump de que o Canadá deveria ser anexado aos EUA como o 51º estado do país.

O presidente norte-americano inclusive reiterou a polêmica questão nas redes sociais na segunda-feira, enquanto decorria a votação, uma interferência na eleição que foi rejeitada tanto por Carney como pelo seu principal rival, o conservador Pierre Poilievre.

A relação bilateral entre os dois países também foi muito afetada pela imposição unilateral de Washington de tarifas alfandegárias a importações do Canadá, um dos seus maiores parceiros comercias, que retaliou.

De acordo com as projeções, o Partido Liberal do primeiro-ministro Mark Carney terá vencido na segunda-feira as eleições legislativas do Canadá, embora, após horas de contagem de votos, seja cada vez mais claro que terá de governar em minoria.

Carney disse que tenciona negociar uma nova relação bilateral com o presidente dos EUA, Donald Trump. "A nossa antiga relação com os Estados Unidos acabou, porque o presidente norte-americano Donald Trump está tentando nos destruir para nos controlar. Trump quer nos separar, mas isso nunca vai acontecer. Os Estados Unidos querem a nossa terra, os nossos recursos, a nossa água, o nosso país, e estas não são ameaças ocas. Estamos perante uma nova realidade; superamos o choque da traição norte-americana. Mas nunca devemos esquecer a lição: precisamos cuidar de nós e, acima de tudo, de cuidar uns dos outros”, afirmou Carney, que pediu que o Canadá se una para os meses difíceis que se aproximam, e que exigirão sacrifícios.

O primeiro-ministro eleito, além disso, acrescentou que se sentará para negociar com Trump como fazem duas nações soberanas, mas que o Canadá tem muitas, muitas outras opções para além dos EUA para alcançar a prosperidade.