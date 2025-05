Enviado de Trump se reunirá com representantes do Irã no sábado em Omã

Steve Witkoff participará de conversas com representantes do Irã/foto: Patrick T. Fallon/AFP

O enviado americano Steve Witkoff participará de conversas com representantes do Irã no sábado em Omã, o terceiro encontro em busca de um acordo sobre o programa nuclear iraniano, informou o Departamento de Estado dos Estados Unidos nesta quinta-feira (24).

Em 2018, Donald Trump retirou os Estados Unidos de um acordo firmado por outras cinco potências mundiais — Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha — e o Irã para supervisionar que Teerã não desenvolva armamento nuclear.

Horas antes do anúncio da Casa Branca nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, propôs viajar para Alemanha, França e Reino Unido, três signatários do acordo.

"A próxima rodada de conversas acontecerá em Omã no sábado e será a primeira reunião das equipes técnicas", declarou Tammy Bruce, porta-voz do Departamento de Estado. "O enviado especial Witkoff também estará presente", acrescentou.

Witkoff se reuniu pela última vez com autoridades iranianas em Roma no último sábado. Ambas as partes expressaram otimismo após o encontro, mas não forneceram detalhes.

Nesta quinta, o ministro iraniano abriu as portas para dialogar com outros países. "Após minhas consultas recentes em Moscou e Pequim, estou disposto a dar um primeiro passo com visitas a Paris, Berlim e Londres", afirmou.

E "não apenas sobre o tema nuclear, mas também sobre todos os demais âmbitos de interesse e preocupação comuns", acrescentou.