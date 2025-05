Entenda o destino dos símbolos papais após a morte do pontífice

Entre esses rituais, destaca-se o tratamento dado aos objetos simbólicos do Papa, como a mitra, o báculo, o solidéu e o Anel do Pescador.

/VINCENZO PINTO/AFP





Com a morte de um Papa, a Igreja Católica inicia uma série de rituais que marcam o fim de um pontificado e preparam a transição para o próximo líder espiritual. Entre esses rituais, destaca-se o tratamento dado aos objetos simbólicos do Papa, como a mitra, o báculo, o solidéu e o Anel do Pescador.%u200B

Mitra: símbolo de autoridade espiritual

A mitra é uma cobertura de cabeça usada por bispos e pelo Papa durante celebrações litúrgicas. Ela simboliza a autoridade espiritual e a responsabilidade pastoral do pontífice. Após a morte do Papa, a mitra não é destruída, mas sim preservada e poderá ser utilizada pelo novo Papa durante sua cerimônia de investidura, representando a continuidade do ministério papal.

Báculo: representação do múnus pastoral

O báculo, também conhecido como férula papal, é um bastão que simboliza a missão pastoral do Papa como pastor do rebanho de Cristo. Assim como a mitra, o báculo é preservado após a morte do pontífice e entregue ao seu sucessor durante a cerimônia de posse, reforçando a continuidade da liderança espiritual da Igreja .

Solidéu: humildade e serviço

O solidéu é um pequeno barrete usado pelo Papa e por outros clérigos. No caso do Papa, é de cor branca e simboliza a humildade e o serviço. Após a morte do pontífice, o solidéu é geralmente sepultado com ele, como parte de suas vestes litúrgicas.

Anel do Pescador: fim do pontificado

O Anel do Pescador é uma joia que simboliza a autoridade do Papa e é tradicionalmente usado para selar documentos oficiais. Com a morte do Papa, o anel é cerimonialmente destruído pelo camerlengo, geralmente com o uso de um martelo, para evitar falsificações e marcar o fim oficial do pontificado.

Após o falecimento, o corpo do Papa é embalsamado para retardar a decomposição e permitir que os fiéis prestem suas últimas homenagens. O processo envolve a drenagem do sangue e a injeção de uma mistura de formol, álcool, água e corantes, que elimina bactérias e preserva os tecidos.

Esses rituais e cuidados com os símbolos papais refletem a reverência da Igreja Católica pela figura do Papa e a importância da continuidade e da tradição na liderança espiritual da instituição.%u200B